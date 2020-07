Beurzen New York openen met winst

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winst geopend, waarmee werd voortgeborduurd op de plussen van een dag eerder. Net als in Europa lijken beleggers op Wall Street verheugd over de positieve testresultaten van een experimenteel coronavaccin van de Amerikaanse biotechnoloog Moderna. Ook gaat de aandacht uit naar de resultaten van Goldman Sachs en de overwinning van Apple in een grote Europese belastingzaak.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 1,4 procent hoger op 27.001 punten. De brede S&P 500 steeg 1,1 procent tot 3233 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,7 procent tot 10.564 punten.

Het experimentele vaccin van Moderna sloeg goed aan bij de 45 proefpersonen en heeft bij allen voor antistoffen gezorgd. Daarnaast hebben de proefpersonen geen last gehad van noemenswaardige neveneffecten. Dat stellen Amerikaanse wetenschappers over het vaccin. Op 27 juli wil Moderna een vervolgonderzoek starten, waarbij het vaccin getest wordt op 30.000 mensen om te zien welke neveneffecten er optreden. De koers van Moderna schoot bijna 13 procent omhoog.

Apple liet een plus van 1,5 procent zien. Volgens het Gerecht van de Europese Unie heeft de Europese Commissie in 2016 ten onrechte de Ierse regering gelast 13 miljard euro ‘achterstallige’ belasting van Apple te innen, plus rente. Daarom wordt het commissiebesluit geannuleerd. De commissie kan nog tegen de Apple-uitspraak in beroep gaan.

Goldman Sachs heeft de inkomsten in het tweede kwartaal flink zien toenemen, waarbij de zakenbank profiteerde van de toegenomen handelsactiviteit op de financiële markten. De resultaten overtroffen ruimschoots alle verwachtingen van analisten. Het aandeel Goldman Sachs klom 4,2 procent. Verder gaf onder meer zorgverzekeraar UnitedHealth een kijkje in de boeken en verloor 2 procent.

Daarnaast werd bekend dat de industriële productie in de Verenigde Staten in juni met 5,4 procent is gestegen vergeleken met mei. Het gaat om de sterkste maandelijkse productiestijging sinds 1959. De Amerikaanse industrie profiteerde van de versoepeling van de lockdownmaatregelen, waardoor fabrieken weer de deuren openden.