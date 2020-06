Beurzen New York openen met winst

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winst begonnen, geholpen door de toezegging van president Donald Trump dat de handelsdeal van de Verenigde Staten met China volledig intact blijft. Trump reageerde daarmee op uitlatingen van zijn handelsadviseur Peter Navarro, die leek te suggereren dat het handelsakkoord van tafel was. Verder verwerkten beleggers op Wall Street nieuwe cijfers over de bedrijvigheid in de Amerikaanse economie.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,9 procent hoger op 26.249 punten. De brede S&P 500 steeg 0,8 procent tot 3142 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,7 procent tot 10.128 punten.

Kort na opening komt marktonderzoeker Markit met voorlopige gegevens over de industrie en dienstensector in de VS in juni, die hard werden geraakt door de coronacrisis. Er wordt verwacht dat de economische activiteit verder herstel zal laten zien van de klappen door de virusuitbraak. Eerder op de dag kwamen al meevallende cijfers van Markit uit Europa. Daarnaast wordt informatie gemeld over de verkoop van nieuwe woningen in de VS.

Bij de bedrijven maakte biotechnoloog Translate Bio een koerssprong van 53 procent. Het bedrijf gaat zijn samenwerking met de Franse farmaceut Sanofi bij een mogelijk coronavaccin uitbreiden, waardoor Translate Bio wel 2 miljard dollar aan betalingen van Sanofi kan ontvangen.

Ook branchegenoot Inovio Pharmaceuticals had een goed begin van de handelsdag met een plus van 6,6 procent. De biotechnoloog krijgt een subsidie van 71 miljoen dollar van de Amerikaanse overheid voor de productie van een draagbaar apparaat om een experimenteel coronavaccin toe te dienen, waar Inovio aan werkt.

De belangrijke Boeing-toeleverancier Spirit AeroSystems Holdings ging juist 9,5 procent omlaag. De producent van vliegtuigonderdelen gaf aan in gesprek te zijn met schuldeisers over schuldenverlichting omdat de financiën zwaar onder druk zijn komen te staan door de coronacrisis en de productiestop van de Boeing 737 MAX.