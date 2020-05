Beurzen nemen gas terug na sterke opmars

De Europese aandelenbeurzen gaven dinsdag wat terrein prijs. Beleggers namen gas terug na de sterke opmars een dag eerder, die werd veroorzaakt door de bemoedigende testresultaten van een potentieel coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Moderna. Een sterker dan verwachte toename van het Duitse beleggersvertrouwen in mei hield de koersverliezen enigszins beperkt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent in de min op 516,79 punten. De hoofdindex klom maandag bijna 4 procent. De MidKap ging een fractie omlaag tot 698,06 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt daalden 0,4 procent. Parijs verloor 0,8 procent.

Verzekeraar NN was de sterkste stijger in de AEX met een winst van dik 4 procent. Het concern versterkt zijn kapitaalpositie met een deal rond zijn pensioenportefeuille. Concurrent ASR volgde met een plus van meer dan 3 procent. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield sloot de rij met een verlies van 2,5 procent.

In de MidKap ging bouwer BAM aan kop met een plus van meer dan 4 procent. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM stond onderaan met een min van ruim 7 procent. Air France wil komende weken geleidelijk diverse binnenlandse en Europese vluchten hervatten en hoopt eind juni ongeveer 15 procent van het normale vluchtschema te kunnen aanbieden.

Bij de kleinere bedrijven klom NIBC bijna 13 procent. De Haagse zakenbank wil toch zijn dividend uitkeren ondanks de coronacrisis. Dat is nodig om de deal met de Amerikaanse investeerder Blackstone niet in de weg te zitten. Volgens de koper zou de financiering van de deal in gevaar komen als NIBC zijn dividend niet zou uitkeren.

Chemiebedrijf Avantium maakte een koerssprong van 23 procent. Beleggers reageerden enthousiast op het nieuws dat grote bedrijven als Coca Cola, Carlsberg en L’Oréal het project van afbreekbare papieren flesjes steunen waar Avantium aan deelneemt.

De Europese autofabrikanten stonden onder druk na een recorddaling van de Europese autoverkopen in april door de coronacrisis. In Frankfurt hielden de Duitse autobouwers Daimler, BMW en Volkswagen de verliezen beperkt tot 0,6 procent. De zwaarder getroffen Franse automakers PSA, de eigenaar van Peugeot en Citroën, en Renault raakten respectievelijk 3,4 en 4,2 procent kwijt.

De euro was 1,0953 dollar waard tegen 1,0887 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,4 procent tot 32,25 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 34,78 dollar.