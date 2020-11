Beurzen nemen gas terug na opmars

De aandelenbeurs in Amsterdam leverde woensdag een nipte openingswinst weer snel in. Ook de andere Europese beursgraadmeters bleven dicht bij huis. Beleggers deden het rustig aan na de sterke opmars van de afgelopen dagen en verwerkten de nieuwe recordstanden op Wall Street. Daar sloot de Dow-Jonesindex voor het eerst in de geschiedenis boven de 30.000 punten. Ook de brede S&P 500 bereikte een nieuwe recordniveau.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de min op 606,68 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 898,29 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,5 procent.

ABN AMRO was de sterkste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak, met een verlies van 1,3 procent, na een kritisch analistenrapport van Jefferies. Verzekeraar Aegon volgde met een min van 1,2 procent. Telecomconcern KPN ging aan kop met een winst van 1,5 procent. Unibail-Rodamco-Westfield won 0,5 procent. Het winkelvastgoedfonds gaat nieuwe obligaties plaatsen en voor 1 miljard euro aflossen op lopende obligaties.

In de MidKap stond bouwer BAM (min 8 procent) onderaan, na de sterke koersstijging in de twee afgelopen dagen. Altice Europe zakte 4 procent tot 4,23 euro. Next Private heeft een formeel bod uitgebracht op het kabel- en telecomconcern. Voor Altice heeft het investeringsvehikel van zakenman Patrick Drahi, de oprichter van Altice, 2,5 miljard euro over. Het bod van Next Private komt neer op 4,11 euro per aandeel.

Bodemonderzoeker Fugro ging aan kop bij de middelgrote bedrijven met een plus van 4 procent. Aperam daalde 1,4 procent. Analisten van Deutsche Bank hebben hun aanbeveling voor de roestvrijstaalmaker teruggeschroefd.

Biotechnoloog Vivoryon dikte 5,5 procent aan bij de kleinere bedrijven dankzij een koopadvies van Hauck & Aufhauser. Op de lokale markt won HAL 0,5 procent. De investeerder is in de eerste negen maanden van dit jaar 1,2 miljard euro aan vermogenswaarde kwijtgeraakt. Met name de gedaalde beurskoersen van optiekconcern GrandVision en baggeraar Boskalis waren daarvoor verantwoordelijk.

De euro was 1,1917 dollar waard, tegenover 1,1825 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent tot 45,27 dollar. Brentolie werd 1 procent duurder op 48,33 dollar per vat en bereikte het hoogste niveau in acht maanden.