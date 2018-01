Beurzen met kleine winsten het weekeinde in

De Europese aandelenmarkten lieten vrijdag overwegend bescheiden winsten zien, geholpen door de aanhoudende recordjacht op Wall Street. Wel zorgde de recente opmars van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar voor enige voorzichtigheid bij beleggers.

In Amsterdam ging de toonaangevende AEX-index 0,4 procent omhoog naar 561,10 punten. Eerder in de week bereikte de graadmeter met 563,04 punten nog de hoogste slotstand sinds de zomer van 2001. De MidKap eindigde nagenoeg vlak op 847,64 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,5 procent.

Galapagos ging met een winst van 2,8 procent aan kop bij de hoofdfondsen op het Damrak. Het biotechnologiebedrijf stond de hele week al in de belangstelling, na positieve testresultaten met een middel tegen artrose en fusie- en overnamenieuws in de sector. Informatieleverancier Wolters Kluwer stond met een min van 1 procent onderaan de AEX.