Beurzen maken pas op de plaats

De Europese aandelenbeurzen maakten donderdag een pas op de plaats. Beleggers verwerkten de nieuwe recordstanden op Wall Street en keken alvast uit naar het belangrijke Amerikaanse banencijfer, dat vrijdag naar buiten komt. In New York blijven de beurzen donderdag dicht vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent hoger op 573,36 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 809,09 punten. Parijs bleef vlak. Frankfurt en Londen stegen 0,1 procent. De hoofdindex in Milaan klom 0,5 procent. Vooral de Italiaanse banken waren in trek nadat Italië een strafprocedure van Brussel wist te voorkomen door het aanpassen van de begroting.

Sterkste stijger in de AEX was staalconcern ArcelorMittal met een winst van 2,3 procent. Betaalbedrijf Adyen, dat zijn aanbod in Canada uitbreidde, sloot de rij met een verlies van 1,7 procent. In de MidKap verloor navigatiebedrijf TomTom 2,5 procent na een adviesverlaging door Kepler Cheuvreux.

Op de lokale markt steeg Curetis 13 procent. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat dochterbedrijf Ares Genetics een belangrijk patent heeft gekregen van het Europees Octrooibureau. RoodMicrotec zakte 2,6 procent. De toeleverancier aan de chipindustrie zag de omzet in de eerste jaarhelft dalen.

Esperite daalde 0,9 procent. Topman Frédéric Amar van het stamcelbedrijf moet een dwangsom betalen aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM), omdat hij niet voldoet aan informatieverzoeken van de toezichthouder. Ook heeft de huisaccountant de banden met Esperite verbroken na onenigheid over het niet halen van een deadline omtrent het jaarverslag.

In Frankfurt won Osram Licht 2 procent. De Duitse verlichtingsproducent bevestigde een bindend bod te hebben ontvangen van investeerders Bain en Carlyle. AB Foods klom 0,4 procent in Londen. Het Britse moederbedrijf van modeketen Primark zag de omzet in de eerste negen maanden van zijn boekjaar stijgen.

De euro was 1,1282 dollar waard, tegen 1,1278 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent tot 57,13 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 63,68 dollar per vat.