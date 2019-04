Beurzen licht lager na cijfervloed

De meeste Europese aandelenbeurzen gingen vrijdag licht omlaag. Beleggers worstelden zich op de laatste handelsdag van de week door een flinke stapel kwartaalberichten van toonaangevende bedrijven. Op het Damrak kwamen onder meer KPN, Galapagos, Besi, Corbion, GrandVision, Signify en Wereldhave met cijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent lager op 565,07 punten. De MidKap verloor 0,6 procent tot 812,30 punten. Parijs daalde 0,1 procent en Londen zakte 0,4 procent. Frankfurt bleef vlak.

Bij de hoofdfondsen noteerde ABN AMRO (min 3,8 procent) ex-dividend. De aandelen van ASML geven eveneens geen recht meer op het dividend over de voorafgaande periode. De chipmachinemaker kampte tevens met een omzetalarm van chipmaker Intel, een belangrijke klant van het bedrijf. Het aandeel zakte 0,8 procent.

Telecomconcern KPN klom 0,5 procent na een gemengd handelsbericht. Biotechnoloog Galapagos leed afgelopen kwartaal minder verlies dan gevreesd, maar daalde desondanks 0,2 procent.

In de MidKap stond bodemonderzoeker Fugro onderaan met een min van 5,4 procent na een zwakker dan verwacht handelsbericht. Wereldhave zakte 5,1 procent. Het winkelvastgoedfonds kampte in Nederland in het eerste kwartaal met veel hurende winkels die failliet gingen.

Ook de resultaten van verlichtingsbedrijf Signify (min 2,2 procent), chiptoeleverancier Besi (min 1,7 procent) en optiekbedrijf GrandVision (min 1,5 procent) konden beleggers niet bekoren. Financieel dienstverlener Intertrust toonde wat herstel na de forse koersdaling een dag eerder en ging aan kop met een plus van 2,5 procent.

In Frankfurt daalde Deutsche Bank 3,5 procent. De grootste bank van Duitsland zag de opbrengsten voor het negende kwartaal op rij terugvallen en verlaagde de omzetverwachting voor het hele jaar. Royal Bank of Scotland (RBS) waarschuwde in een handelsupdate voor de onzekerheid rond de brexit en verloor 4 procent in Londen.

De euro was 1,1141 dollar waard, tegen 1,1136 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,2 procent tot 64,42 dollar. Brent kostte 1,1 procent minder op 73,52 dollar per vat.