Beurzen licht hoger in afwachting Fed

De meeste Europese aandelenbeurzen gingen woensdag licht vooruit na de verliesbeurt een dag eerder. De beurshandel stond vooral in het teken van de Amerikaanse Federal Reserve, die na sluiting van de Europese markten waarschijnlijk de rente gaat verhogen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur vrijwel vlak op 494,46 punten. De MidKap bleef eveneens ongewijzigd op 650,62 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs kregen er tot 0,7 procent bij.

De hoofdindex in Milaan steeg 1,2 procent onder aanvoering van de Italiaanse banken. Italië en de Europese Commissie zouden een „informeel akkoord” hebben bereikt over de Italiaanse staatsbegroting voor 2019. Brussel keurde de ontwerpbegroting in oktober af. Rome kwam vorige week met een aangepast voorstel, waarin het begrotingstekort lager uitvalt.

Altice Europe ging aan kop in de AEX met een winst van 2,6 procent. Het kabel- en telecomconcern en investeerder KKR lieten weten de Franse zendmasten onder te brengen in het nieuwe bedrijf Hivory. Chipmachinemaker ASML was hekkensluiter met een verlies van 2,9 procent.

In de MidKap stond Takeaway bovenaan met een plus van 3,1 procent. Het maaltijdbestelbedrijf wil zich ook gaan richten op bezorgingen aan bedrijfskantines. Chipbedrijf ASMI sloot de rij met een min van 4,7 procent.

PostNL klom 1,7,8 procent. Het postbedrijf wil Herna Verhagen herbenoemen als topvrouw. Concurrent Deutsche Post zakte 4,4 procent in Frankfurt na een verlaging van de winstverwachting door de Amerikaanse branchegenoot FedEx.

GlaxoSmithKline (GSK) dikte ruim 6 procent aan in Londen. De Britse farmaceut en zijn Amerikaanse concurrent Pfizer brengen hun divisies voor consumentengezondheid bijeen in een nieuw bedrijf. In Frankfurt kelderde Ceconomy meer dan 13 procent. Het Duitse moederbedrijf van MediaMarkt en Saturn maakt zich op voor een lastig jaar en schrapt het dividend.

De euro was 1,1403 dollar waard, tegen 1,1363 dollar een dag eerder. De olieprijzen veerden wat op na de recente sterke daling. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 46,52 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,9 procent tot 56,76 dollar per vat.