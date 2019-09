Beurzen licht hoger, beleggers wachten op Fed

De Europese aandelenbeurzen zijn woensdag licht hoger gesloten. Beleggers wachtten op het rentebesluit van de Federal Reserve later op de dag. Algemeen wordt verwacht dat de Fed het Amerikaanse rentetarief opnieuw zal verlagen.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,3 procent in de plus op 576,69 punten. De MidKap steeg eveneens 0,3 procent, tot 837,62 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt klommen 0,1 procent, Londen daalde 0,1 procent.

Tankopslagbedrijf Vopak stond bovenaan bij de hoofdfondsen op het Damrak met een winst van 1,4 procent. Supermarktconcern Ahold Delhaize (min 0,4 procent) behoorde tot de dalers. Topman Frans Muller zei tegen persbureau Bloomberg meer overnames in de Amerikaanse supermarktsector te verwachten.

In de MidKap profiteerde kunstmestproducent OCI van een positief analistenrapport van Morgan Stanley met een plus van 1,9 procent. Bouwer BAM sloot de rij met een min van 3,4 procent na een adviesverlaging door ABN AMRO.