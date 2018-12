Beurzen lager na rentestap Fed

De Europese aandelenbeurzen gingen donderdag over een breed front omlaag. De markten verwerkten het besluit van de Federal Reserve om het rentetarief voor de vierde keer dit jaar op te schroeven. Voor 2019 rekent de Fed nu op twee in plaats van drie renteverhogingen, maar beleggers hadden gehoopt dat de Fed nog terughoudender zou zijn met het opvoeren van de rente.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,5 procent in de min op 488,37 punten. De MidKap zakte 1,9 procent tot 640,92 punten. Frankfurt en Parijs leverden tot 1,5 procent in. Londen daalde 0,4 procent. De Bank of England maakt later op de dag het rentebesluit bekend. De Zweedse centrale bank verhoogde donderdag voor het eerst sinds 2011 de rente.

Grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak was staalconcern ArcelorMittal met een verlies van 3,9 procent. Informatieleverancier RELX en levensmiddelenconcern Unilever waren de enige stijgers met winst van 0,9 en 0,1 procent. Gemalto bleef onveranderd. De toezichthouders in Australië en Mexico hebben goedkeuring gegeven aan de overname van de digitaal beveiliger door het Franse technologieconcern Thales.

In de MidKap waren geen stijgers te bekennen. Speciaalchemiebedrijf Corbion stond onderaan met een min van 4,6 procent. Navigatiebedrijf TomTom volgde met een verlies van 3,8 procent. Bij de kleinere bedrijven daalde NSI 0,9 procent. De vastgoedinvesteerder kondigde aan ook in 2019 door te gaan met het hoge tempo aan desinvesteringen.

Bang & Olufsen (B&O) zag in Kopenhagen ruim een derde aan beurswaarde verdampen na een omzetalarm van het Deense audiobedrijf. In Frankfurt won Hornbach 0,2 procent. De Duitse doe-het-zelfketen boekte in het afgelopen kwartaal meer omzet, maar zag de winst wel zakken.

CaixaBank verloor ruim 1 procent in Madrid. Volgens zakenkrant Cinco Dias wil de Spaanse bank tot 2500 banen schrappen als onderdeel van een nieuw strategisch plan. CaixaBank had eerder al aangekondigd meer dan achthonderd vestigingen te willen sluiten.

De euro was 1,1472 dollar waard, tegen 1,1426 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 3,7 procent tot 46,41 dollar. Brentolie werd 3,2 procent goedkoper op 55,40 dollar per vat.