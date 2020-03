Beurzen lager in grillige handelssessie

De meeste Europese aandelenbeurzen lieten dinsdag opnieuw minnen zien, na de zware koersdalingen een dag eerder. De stemming op de financiële markten bleef zeer grillig door de snelle verspreiding van het nieuwe coronavirus en de steeds verdergaande maatregelen van landen om de uitbraak in te dammen. Beleggers verwerkten daarnaast de omvangrijke steunpakketten van overheden om de economische schade van de virusuitbraak te verzachten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,7 procent in het rood op 413,73 punten. De MidKap raakte 3 procent kwijt tot 583,88 punten. Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 1,3 procent. De beurs in Milaan won 1,3 procent. In Frankrijk en België werd een tijdelijk verbod ingesteld op het zogenoemde shortselling, waarbij wordt gespeculeerd op verdere koersdalingen.

De ministers van Financiën van de eurozone zijn maatregelen overeengekomen waarmee de economie dit jaar met circa 180 miljard euro wordt gestimuleerd. De Franse regering trekt 45 miljard euro uit voor extra steun aan bedrijven en werknemers die getroffen worden door de coronacrisis. Ook de Amerikaanse minister van Financiën, Steven Mnuchin, zet in op een groot steunpakket voor de economie. Frankrijk en Duitsland sluiten ook nationalisatie van belangrijke bedrijven niet uit.

In de AEX zette Unibail-Rodamco-Westfield (min 8 procent) de daling voort door de sluiting van veel winkelcentra van de vastgoedinvesteerder. Telecomconcern KPN en supermarktbedrijf Ahold Delhaize gingen aan kop met winsten van 4 procent. In de MidKap kelderde brillenverkoper GrandVision 14 procent. Air France-KLM daalde 1,5 procent. KLM heeft werktijdverkorting aangevraagd voor al het personeel.

Curetis bleef profiteren van de aankondiging dat het biotechbedrijf met een detectiekit voor het coronavirus komt, en verdrievoudigde in beurswaarde. Beter Bed leverde 12 procent in. De beddenverkoper leed afgelopen jaar verlies en verwacht dat klanten dit jaar terughoudender kunnen worden vanwege het coronavirus.

In Parijs zakte Airbus 3,9 procent. De vliegtuigbouwer legt de productie bij zijn fabrieken in Frankrijk en Spanje voor vier dagen stil in verband met de virusuitbraak. Ook de Duitse autofabrikant Volkswagen (min 0,1 procent) legt de productie in Europa grotendeels stil.

De euro was 1,1052 dollar, tegen 1,1152 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,8 procent in prijs tot 29,21 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 30,00 dollar per vat.