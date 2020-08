Beurzen lager in afwachting toespraak Powell

De Europese aandelenbeurzen deden donderdag een stap terug. Beleggers hielden hun kruit droog in afwachting van de toespraak die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell later op de dag zal houden. Op het Damrak gaven onder meer kunstmestproducent OCI, detacheerder DPA, biotechnoloog Vivoryon en elektronicaproducent Neways nog een kijkje in de boeken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de min op 564,88 punten. De MidKap verloor 0,7 procent tot 810,93 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 0,7 procent in.

Verzekeraar Aegon sloot de rij bij de Amsterdamse hoofdfondsen met een min van 2,3 procent. Techinvesteerder Prosus ging aan kop met een winst van 1,1 procent. Philips verloor 0,3 procent. Het zorgtechnologieconcern neemt zijn Amerikaanse branchegenoot Intact Vascular over. Met de deal zijn honderden miljoenen dollars gemoeid.

OCI daalde 1,6 procent in de MidKap. De kunstmestproducent heeft relatief weinig last gehad van de coronacrisis en verkocht in het tweede kwartaal meer kunstmest. Door lagere prijzen daalde de omzet echter. Ook leed het bedrijf een verlies.

Bij de kleinere bedrijven zakte Neways dik 8 procent. De maker van elektronische componenten zag de omzet in het eerste halfjaar stevig dalen als gevolg van de coronacrisis. Biotechnoloog Vivoryon leed in de eerste zes maanden meer verlies en daalde 1 procent. Distributeur en groothandel B&S Group verloor 3,4 procent na een adviesverlaging door Morgan Stanley. Funderingsspecialist Sif, die vrijdag met resultaten komt, steeg 6 procent.

Op de lokale markt klom DPA 2,3 procent. De detacheerder wist door kostenbeheersing de gevolgen van het coronavirus op de bedrijfsvoering beperkt te houden. Techbedrijf CM.com, dat ook met cijfers kwam, daalde 1,7 procent.

WPP dikte 4,8 procent aan in Londen. Volgens het grootste reclamebureau ter wereld is het dieptepunt van de crisis achter de rug. Rolls-Royce raakte 7,5 procent kwijt na een miljardenverlies van de Britse fabrikant van vliegtuigmotoren. Bouygues steeg bijna 4 procent in Parijs. Het Franse bouw-, telecom- en mediaconcern had in de eerste jaarhelft flink last van de coronacrisis, maar presteerde beter dan verwacht.

De euro was 1,1829 dollar waard, tegen 1,1820 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 43,24 dollar. Brentolie daalde een fractie in prijs tot 45,62 dollar per vat.