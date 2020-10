Beurzen lager door zorgen over steunpakket VS

De meeste Europese aandelenbeurzen lieten woensdag kleine verliezen zien. Beleggers verwerkten het nieuws dat de Amerikaanse president Donald Trump de stekker heeft getrokken uit de onderhandelingen over een nieuw steunpakket voor de grootste economie ter wereld. Daarnaast werd uitgekeken naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank, die later op de dag worden vrijgegeven.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent lager op 554,44 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 836,88 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt daalden tot 0,2 procent.

Trump liet via Twitter weten zijn vertegenwoordigers de opdracht te hebben gegeven om de onderhandelingen met de Democraten over een nieuw steunpakket te staken tot na de verkiezingen in november. De Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell waarschuwde juist dat het uitblijven van nieuwe stimuleringsmaatregelen het economisch herstel in gevaar brengt.

Hekkensluiter in de AEX was biotechnoloog Galapagos met een verlies van 2,7 procent. Bierbrouwer Heineken profiteerde van een adviesverhoging door Jefferies en ging aan kop met een winst van bijna 3 procent. Staalmaker ArcelorMittal daalde 0,2 procent. De Europese Unie heeft voor een periode van vijf jaar nieuwe tarieven opgelegd voor platgewalst roestvrij staal uit China, Taiwan en Indonesië. Dit moet het dumpen van staal uit deze landen op de Europese markt tegengaan.

PostNL zette de opmars voort en was opnieuw de sterkste stijger in de MidKap, met een plus van 2,2 procent. Het postbedrijf won een dag eerder al ruim 12 procent na een verhoging van de winstverwachting. Vastgoedinvesteerder Eurocommercial Properties sloot de rij met een verlies van 2,5 procent.

In Frankfurt klom Dialog Semiconductor bijna 2 procent. Het Duitse chipbedrijf verwacht in het derde kwartaal zijn omzetdoelstelling te overtreffen. Tesco steeg ruim 2 procent in Londen. Het Britse supermarktconcern zag de winst in de eerste jaarhelft flink dalen door hogere kosten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het bedrijf verwacht echter dat het operationele resultaat over het gehele boekjaar minstens gelijk zal zijn aan vorig jaar.

De euro stond op 1,1758 dollar, tegenover 1,1786 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2,4 procent goedkoper op 39,68 dollar. Brentolie daalde 2,1 procent in prijs tot 41,76 dollar per vat.