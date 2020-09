Beurzen lager door zorgen economisch herstel

De Europese aandelenbeurzen deden donderdag een stap terug. De vrees voor de negatieve impact van strengere coronamaatregelen in Europa op het economische herstel zorgde voor terughoudendheid bij beleggers. Daarnaast stonden de technologiebedrijven onder druk in navolging van de grote Amerikaanse sectorgenoten, die na een kortstondig herstel woensdag opnieuw in de uitverkoop gingen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,8 procent lager op 541,46 punten. De MidKap verloor 0,5 procent tot 788,70 punten. De beursgraadmeters in Londen en Parijs daalden tot 0,6 procent. De DAX in Frankfurt hield het verlies beperkt tot 0,3 procent, dankzij een stijging van het Duitse ondernemersvertrouwen in september.

Biotechnoloog Galapagos was de grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak met een verlies van 3 procent. Ook techinvesteerder Prosus en de chipmachinemaker ASML stonden in de staartgroep met minnen van ruim 2 procent. Adyen zakte 0,7 procent na de aankondiging dat technologisch topman Arnout Schuijff zijn bestuursfunctie per 1 januari neerlegt. Schuijff was een van de oprichters van het Amsterdamse fintechbedrijf.

Levensmiddelenconcern Unilever was koploper met een plusje van 0,4 procent. Shell klom 0,3 procent. Het olie- en gasconcern lieten weten de opties voor zijn belang van 45 procent in het gasproject Malampaya in de Filipijnen te bekijken, waaronder een desinvestering.

ING won 0,1 procent. Volgens de Belgische krant De Tijd waren ook bij de Belgische tak van ING de antiwitwascontroles niet helemaal op orde. Uit een onderzoek van de Nationale Bank van België zou onder meer blijken dat ING België onvoldoende waakzaam was met het aanbieden van diensten als ‘correspondentbank’. Met die dienst regelt de bank in opdracht van buitenlandse banken onder meer transacties in dollars of verzorgt het internationale overschrijvingen.

In de MidKap sloten luchtvaartcombinatie Air France-KLM en fitnessketen Basic-Fit de rij met minnen van rond 4,5 procent door de vrees voor een tweede golf van coronabesmettingen. Corbion was de sterkste stijger met een plus van 4,9 procent. Het speciaalchemieconcern gaat samen met olie- en gasbedrijf Total een nieuwe polymelkzuur (PLA) bioplastics fabriek bouwen in Frankrijk.

De euro was 1,1636 dollar waard, tegenover 1,1672 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent goedkoper op 39,67 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 41,56 dollar per vat.