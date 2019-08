Beurzen lager door politieke onrust Italië

De Europese beurzen deden vrijdag een stap terug, na het sterke koersherstel een dag eerder. De politieke crisis in Italië zorgde voor terughoudendheid onder beleggers en zette vooral de Italiaanse banken onder druk. Verder bleef de aandacht uitgaan naar het Chinees-Amerikaanse handelsconflict.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,7 procent in de min op 545,29 punten. De MidKap daalde 1 procent tot 815,21 punten. Parijs en Frankfurt verloren 0,8 procent. De Londense FSTE daalde 0,3 procent, na een onverwachte krimp van de Britse economie.

De hoofdindex in Milaan zakte 2,4 procent. De Italiaanse banken UniCredit en Ubi Banca daalden ruim 5 procent. De Italiaanse vicepremier en minister Matteo Salvini wil dat er nieuwe verkiezingen worden gehouden. Hij heeft premier Giuseppe Conte laten weten dat de coalitie van de Lega en de M5S (Vijfsterrenbeweging) geen toekomst meer heeft.

Bij de hoofdfondsen op het Damrak noteerde ABN AMRO (min 4,2 procent) ex dividend. Unilever en AkzoNobel waren de enige stijgers met winsten van 0,3 en 0,1 procent. In de MidKap stond maritiem dienstverlener SBM Offshore onderaan met een verlies van 3,8 procent. Sterkste stijger was navigatiebedrijf TomTom met een plus van 0,6 procent.

In Londen dikte WPP bijna 7 procent aan na een positief halfjaarbericht. Het reclamebedrijf lieten weten goed op schema te liggen met zijn lopende reorganisatie. G4S won 4,4 procent. Het Britse beveiligingsbedrijf stopt met het transport en de verwerking van contant geld. Die divisie, die ook in Nederland actief is, wordt volgend jaar afgesplitst en voortgezet in een apart bedrijf.

Bayer steeg 6 procent in Frankfurt. De chemiereus is naar verluidt bereid tot 8 miljard dollar te betalen om tot een schikking te komen in duizenden Amerikaanse rechtszaken wegens de onkruidverdelger Roundup. Energiebedrijf Innogy daalde 1 procent in Frankfurt. Het Duitse moederbedrijf van Essent zag de brutowinst in de eerste jaarhelft flink dalen.

De euro was 1,1202 dollar waard, tegen 1,1213 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie stond 0,5 procent hoger op 52,79 dollar. Brentolie steeg 0,7 procent in prijs tot 57,76 dollar per vat.