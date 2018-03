Beurzen krabbelen voorzichtig op

De Europese aandelenbeurzen krabbelden maandag weer wat op na de zware koersverliezen afgelopen week. Beleggers koesterden voorzichtige hoop dat de Verenigde Staten en China een akkoord weten te bereiken over het opheffen van de importheffingen. Op het Damrak duikelde Arcadis na een adviesverlaging.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de plus op 522,49 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 785,95 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt kregen er tot 0,4 procent bij.

ASML behoorde tot de grootste stijgers bij de hoofdfondsen met een winst van 1 procent. Fitch schroefde zijn oordeel over de kredietwaardigheid van de chipmachinefabrikant op. De verhoging hangt volgens de kredietbeoordelaar samen met de vitale rol die ASML heeft in de chipsector, de sterke groeiverwachtingen en het verbeterde risicoprofiel. Levensmiddelenconcern Unilever sloot de rij met een min van 1 procent.

In de MidKap stond Arcadis onderaan met een verlies van 10 procent na een adviesverlaging door ABN AMRO. De markt onderschat volgens de analisten van de bank de financiële risico’s bij het advies- en ingenieursbureau. Voedingsbedrijf Corbion ging aan kop met een plus van 1,4 procent.

Bij de kleinere bedrijven klom BinckBank 0,4 procent. De onlinebroker kondigde aan korting te geven aan actieve beleggers. NSI zakte 0,4 procent. Het vastgoedbedrijf heeft het kantoorpand Q-Port in de omgeving van station Sloterdijk in Amsterdam gekocht voor 36,8 miljoen euro.

In Dublin daalde Smurfit Kappa 3,5 procent. Het Ierse verpakkingsconcern heeft ook het nieuwe bod van circa 8,9 miljard euro van de Amerikaanse branchegenoot International Paper afgewezen. Begin maart wees Smurfit de Amerikanen ook al de deur.

JD Sports klom meer dan 2 procent in Londen. Het Britse moederbedrijf van Perry Sport en Aktiesport koopt de Amerikaanse sportschoenenwinkel Finish Line voor omgerekend 451 miljoen euro.

Naturex maakte een koerssprong van ruim 40 procent in Parijs. De Zwitserse geur- en smaakstoffenmaker Givaudan wil de Franse maker van plantenextracten overnemen. In Zürich won Givaudan 2 procent.

De euro was 1,2406 dollar waard, tegen 1,2357 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 65,64 dollar. Brentolie zakte een fractie in prijs tot 70,42 dollar per vat.