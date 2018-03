Beurzen krabbelen op na forse verliezen

De meeste beurzen in Europa lieten maandag enig herstel zien van de stevige koersverliezen van vorige week. De angst bij beleggers voor een wereldwijde handelsoorlog verdween wat naar de achtergrond. Groothandelsbedrijf Sligro was op het Damrak een uitblinker na de verkoop van zijn supermarktketen Emté aan Jumbo en Coop.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde richting het middaguur 0,8 procent hoger op 522,79 punten. De MidKap klom 1,1 procent tot 804,00 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen stegen tot 0,7 procent. De beurs in Milaan daalde echter 1,3 procent na de Italiaanse parlementsverkiezingen op zondag.

Sligro ging aan kop in de MidKap met een plus van 8,3 procent. Het bedrijf ontvangt 410 miljoen euro voor Emté. De verkoop betreft 130 supermarkten, de distributiecentra van Emté in Kapelle en Putten, een vleesverwerkingsfabriek in Enschede en het hoofdkantoor in Veghel. KBC Securities stelde dat de verkoop een goede stap is voor Sligro en verhoogde zijn beleggingsadvies en koersdoel voor het aandeel.

In de AEX was industrieel toeleverancier Aalberts Industries de grootste stijger met een plus van 2,5 procent. Grootste daler was kabel- en telecomconcern Altice met een min van 0,7 procent.

AkzoNobel ging 0,7 procent vooruit. Het verf- en chemieconcern wil de Deense topbestuurder Nils Smedegaard Andersen benoemen tot voorzitter van de raad van commissarissen. De voormalige topman van bierbrouwer Carlsberg en scheepvaartconcern A.P. Møller-Mærsk is de beoogde opvolger van Antony Burgmans, die eerder al zijn vertrek aankondigde bij AkzoNobel.

In Parijs leverde Axa 7,5 procent aan beurswaarde in. De Franse verzekeraar neemt voor 15,3 miljard dollar vastgoed- en ongevallenverzekeraar XL Group over. De overname is de grootste verzekeringsdeal sinds 2015.

In Frankfurt stonden de autobouwers onder druk vanwege dreigementen van de Amerikaanse president Donald Trump voor importheffingen op auto’s van Europese makelij. Eerder kwam Trump al met heffingen op buitenlands staal en aluminium waardoor vrees voor een handelsoorlog is ontstaan. Daimler, Volkswagen en BMW verloren tot 1 procent.

De euro noteerde 1,2324 dollar, tegen 1,2318 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent tot 61,68 dollar en Brentolie werd 0,5 procent duurder op 64,69 dollar per vat.