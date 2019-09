Beurzen klem tussen brexit en stimuleringshoop

De Europese beurzen bleven maandag dicht bij huis. De markten zaten gevangen tussen de hoop op meer stimuleringsmaatregelen van de centrale banken en de aanhoudende onrust rond de brexit. Op het Damrak ging Air France-KLM onderuit na tegenvallende vervoerscijfers van de luchtvaartcombinatie.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur een fractie lager op 569,59 punten. De MidKap zakte 0,5 procent tot 819,03 punten. De DAX in Frankfurt won 0,2 procent en Londen daalde 0,4 procent. De hoofdindex in Parijs bleef ongewijzigd.

De financiële bedrijven stonden in de kopgroep van de AEX-fondsen door de hoop op meer economische stimuleringsmaatregelen. ABN AMRO was de grote winnaar met een winst van 1,8 procent na een adviesverhoging door Morgan Stanley. Betaalbedrijf Adyen sloot daarentegen de rij met een verlies van 1,6 procent. Alhold Delhaize daalde 0,3 procent. Financieel directeur Jeff Carr vertrekt in april bij het supermarktconcern.

Air France-KLM bungelde onderaan de MidKap met een min van 8,8 procent. De luchtvaartcombinatie vervoerde in augustus meer passagiers dan een jaar eerder, maar wel iets minder dan in juli. Het vrachtvervoer nam opnieuw af. Kabel- en telecombedrijf Altice Europe profiteerde van een adviesverhoging door JPMorgan en ging aan kop met een plus van 2,6 procent.

In Londen daalde IAG, het moederbedrijf van British Airways, 2 procent. De Britse luchtvaartmaatschappij schrapt de meeste van zijn vluchten op maandag en dinsdag vanwege een pilotenstaking. Lloyds Banking Group zakte 1,3 procent. De Britse bank verwacht meer geld kwijt te zijn aan claims van klanten aan wie in het verleden ten onrechte kredietverzekeringen zijn verkocht en stopt met zijn aandeleninkoopprogramma.

Proximus verloor 0,3 procent in Brussel. De Belgische vakbonden eisen dat het telecombedrijf per direct alle contacten verbreekt met topvrouw Dominique Leroy, nu ze is voorgedragen als hoogste baas van KPN (plus 0,5 procent).

De euro was 1,1035 dollar waard, tegen 1,1042 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 57,03 dollar. Brentolie steeg 0,8 procent in prijs tot 62,03 dollar per vat.