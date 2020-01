Beurzen kelderen door onrust Midden-Oosten

De Europese aandelenbeurzen gingen maandag over een breed front onderuit. Beleggers deden hun aandelen opnieuw van de hand door de oplopende spanningen in het Midden-Oosten en zochten hun heil in veiligere havens als goud.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,3 procent in het rood op 602,98 punten. De MidKap raakte 2,2 procent kwijt op 902,21 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen leverden tot 1,7 procent in.

Iran heeft wraak gezworen tegen de Amerikanen voor de dood van de machtige generaal Qassem Soleimani en liet weten zich niet langer aan het atoomakkoord te houden. De Amerikaanse president Donald Trump heeft gewaarschuwd dat wraakacties door Teheran direct zullen worden gevolgd met tegenaanvallen.

De olieprijzen vervolgden de opmars door de vrees voor mogelijke terroristische aanslagen op Saudische olievelden. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent duurder op 63,77 dollar. Brentolie kostte 1,4 procent meer op 69,58 dollar per vat.

Olie- en gasconcern Shell profiteerde van de sterk gestegen olieprijzen en voerde de schaarse stijgers aan in de AEX met een winst van 1,5 procent. Tankopslagbedrijf Vopak volgde met een plus van 0,5 procent. Biotechnoloog Galapagos sloot de rij met een koersverlies van 3,5 procent na een adviesverlaging door JPMorgan.

ASML zakte 2,9 procent. Volgens persbureau Reuters heeft Nederland een exportvergunning voor de chipmachinefabrikant naar China opgeschort na sterke druk vanuit de Verenigde Staten. Het ging om een vergunning voor de levering van de modernste chipmachines van ASML.

In de MidKap profiteerde beursintermediair Flow Traders (plus 2,8 procent) van de onrust op de beurzen. Oliedienstverlener SBM Offshore won 0,5 procent. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM kampte opnieuw met de duurdere brandstofprijzen en de vrees voor terroristische aanslagen en daalde 3,5 procent.

De euro was 1,1196 dollar waard tegen 1,1174 dollar op vrijdag. De goudprijs steeg naar het hoogste niveau in meer dan zes jaar, aangejaagd door de spanningen in het Midden-Oosten.