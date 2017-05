Beurzen kalm na aanslag Manchester

De Europese beurzen bleven dinsdag in de openingsminuten dicht bij huis. Beleggers verwerkten de terreuraanslag in het Britse Manchester, waarbij 22 doden vielen. Op Beursplein 5 was stamcelbank Esperite de gebeten hond.

De FTSE in Londen toonde in de vroege handel een plusje van 0,2 procent, terwijl de graadmeters in Frankfurt en Parijs tot 0,6 procent stegen. De AEX-index in Amsterdam stond 0,1 procent hoger op 528,59 punten, de MidKap won 0,2 procent tot 794,18 punten.

Esperite verloor kort na de openingsbel ruim een vijfde van zijn beurswaarde, maar herstelde weer enigszins en toonde tussentijds een min van 5,4 procent. Het bedrijf opende, na enkele keren uitstel, de boeken over 2016. Daar kwam uit naar voren dat Esperite problemen heeft met haar kasstroom.

In de AEX stond telecomconcern Altice bovenaan met een plus van 1,4 procent. AkzoNobel volgde met een winst van 0,9 procent. De Amerikaanse belager PPG blijft interesse houden in het Nederlandse verf- en chemiebedrijf, maar zal pas na de uitspraak van de Ondernemingskamer zijn vervolgstappen bekendmaken.

Onderaan de hoofdindex stond Aegon, dat 3,4 procent daalde. De verzekeraar was maandag nog de grote winnaar nadat het enkele Amerikaanse activiteiten verkocht. Biotechnoloog Galapagos volgde Aegon met een min van 0,9 procent.

Op de beurs in Helsinki stond Nokia fors in de plus. Het nieuws dat het bedrijf een geschil over patentschendingen met het Amerikaanse Apple heeft bijgelegd, werd door beleggers positief ontvangen. Het aandeel Nokia won 6 procent aan waarde.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent tot 50,79 dollar per vat. Brentolie werd 0,7 procent goedkoper en kostte 53,51 dollar per vat. De euro was 1,1266 dollar waard, tegen 1,1230 dollar bij het slot van de Europese beurzen op maandag.