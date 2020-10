Beurzen hopen op steunpakket VS

De Europese aandelenbeurzen wonnen donderdag terrein. De hoop op extra steun voor de Amerikaanse economie keerde terug nadat president Donald Trump verklaarde toch bereid te zijn een extra steunpakket te ondertekenen. Eerder trok Trump nog de stekker uit de onderhandelingen met de Democraten over een omvangrijk steunpakket voor de grootste economie ter wereld.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent hoger op 557,32 punten. De MidKap steeg 0,9 procent tot 843,77 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt klommen tot 0,9 procent.

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen op het Damrak was vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van 2,1 procent. Verzekeraar Aegon volgde met een plus van 2 procent. De chipbedrijven ASML en ASMI wonnen tot 0,9 procent, dankzij positieve handelsberichten van chipmakers Samsung en TSMC. Staalconcern ArcelorMittal voerde de schaarse dalers aan met een min van 0,6 procent.

In de MidKap ging maritiem dienstverlener SBM Offshore aan kop met een plus van 3 procent, na een adviesverhoging door Société Générale. Biotechnoloog Pharming volgde met een winst van 2,6 procent. Speciaalchemiebedrijf Corbion was de enige daler met een verlies van 0,6 procent.

Fastned dikte 11 procent aan op de lokale markt. Het Nederlandse snellaadbedrijf opent samen met de Amerikaanse maker van elektrische auto’s Tesla het grootste snellaadstation van Duitsland.

In Londen daalde easyJet 0,2 procent. De Britse budgetvlieger verwacht in zijn gebroken boekjaar een verlies te lijden van tot 845 miljoen pond (929 miljoen euro) vanwege de coronapandemie. Het is het eerste jaarverlies ooit voor het bedrijf. Volgens mediaberichten heeft easyJet ook om meer noodsteun gevraagd van de Britse overheid.

De euro bleef ongewijzigd op 1,1769 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,9 procent tot 40,04 dollar. Brentolie kostte 1 procent meer op 42,41 dollar per vat.