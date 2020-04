Beurzen hoopvol over mogelijke coronabehandeling

De Amsterdamse aandelenbeurs boekte vrijdag een stevige winst. Ook de andere Europese beurzen gingen flink vooruit. De plannen van president Donald Trump om de Amerikaanse economie geleidelijk te heropenen gaven beleggers moed. Ook berichten over een mogelijke behandeling van de ziekte veroorzaakt door het coronavirus, zorgden voor optimisme. Daarnaast verwerkten de markten van een forse krimp van de Chinese economie in het eerste kwartaal.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 2,2 procent in de plus op 507,12 punten. De MidKap klom 2,4 procent tot 674,72 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 3,4 procent.

De medische website STAT News meldde dat het geneesmiddel Remdesivir hoopvolle resultaten laat zien in de behandeling van coronapatiënten in een klinisch onderzoek van de Universiteit van Chicago. Remdesivir is ontwikkeld door Gilead Sciences als behandeling voor ebola. Het Amerikaanse Gilead is een samenwerkingspartner van het Nederlandse biotechnologiebedrijf Galapagos, dat 2,6 procent steeg in de AEX.

Sterkste stijgers bij de hoofdfondsen waren uitzender Randstad en winkelvastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield met winsten van dik 7 procent en ruim 6 procent. Telecomconcern KPN (min 2,4 procent) noteerde ex dividend. In de MidKap raakte bodemonderzoeker Fugro 7,4 procent kwijt. Dochterbedrijf Seabed Geosolutions heeft door de coronacrisis last van uitgestelde en geannuleerde projecten. Fugro neemt daarom een eenmalige last van 20 miljoen tot 30 miljoen euro.

Op de lokale markt werd Beter Bed 22 procent meer waard. De beddenverkoper behaalde in het eerste kwartaal meer omzet. Het bedrijf kreeg wel minder bestellingen binnen door de virusuitbraak. Topman John Kruijssen denkt dat Beter Bed na de reorganisatie van vorig jaar er sterk voor staat en de coronacrisis zal overleven.

In Parijs won L’Oréal 4,8 procent. De Franse cosmeticagigant boekte ongeveer 4 procent minder omzet in het eerste kwartaal, maar presteerde daarmee beter dan de cosmeticamarkt als geheel. In China zag het concern de verkopen aan het einde van het kwartaal weer wat opkrabbelen. Ook ging het erg goed met de onlineverkopen. Luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), dat ook met cijfers kwam, steeg 5,6 procent.

De euro was 1,0834 dollar waard, tegen 1,0842 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 8,4 procent tot 18,21 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 27,86 dollar.