Beurzen hoger voorafgaand aan brexitstemming

De Europese beurzen zijn dinsdag met winsten de handel uitgegaan. Berichten over meer economische stimuleringsmaatregelen in China boden enige steun aan de handel. Beleggers wachtten verder op het Britse parlement, dat later op de dag zal stemmen over de brexitdeal van premier Theresa May.

De AEX-index in Amsterdam eindigde 0,7 procent hoger op 498,20 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 681,92 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,6 procent.

Als het Britse Lagerhuis dinsdagavond de deal wegstemt, heeft May vanaf woensdag drie dagen om met een ander plan te komen. Onder de opties zijn uitstel van de brexit, verkiezingen, nog een referendum of gewoon lid blijven. Het EU-lidmaatschap van de Britten loopt op 29 maart af. Als er dan niets is geregeld, is er een ‘no-dealbrexit’.

Meest in het oog springende verliezer op het Damrak was Air France-KLM. De luchtvaartcombinatie zakte meer dan 5 procent in de MidKap na een adviesverlaging door Deutsche Bank. Daarnaast waarschuwde samenwerkingspartner Delta Air Lines in de Verenigde Staten dat de shutdown van de Amerikaanse overheid de resultaten in het huidige kwartaal negatief kunnen beïnvloeden.