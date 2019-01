Beurzen hoger na handelsoverleg

De Europese aandelenbeurzen zijn woensdag met winsten de handel uitgegaan. Beleggers waren goedgemutst door bemoedigende berichten over de uitkomsten van de handelsonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en China, die woensdag werden afgerond.

De AEX-index in Amsterdam sloot 0,5 procent in de plus op 496,21 punten. De MidKap kreeg er 1,3 procent bij tot 694,76 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs dikten tot 0,8 procent aan.

Een Amerikaanse delegatie was sinds maandag in Peking voor gesprekken met de Chinezen over de handelsvete tussen beide economische grootmachten. Oorspronkelijk zou alleen op maandag en dinsdag worden overlegd, maar woensdag werd verder gesproken. Dat wordt alom beschouwd als een positief teken. Later deze maand wordt er waarschijnlijk op hoger niveau verder gepraat.

Verlichtingsbedrijf Signify ging aan kop bij de hoofdfondsen na het forse koersverlies een dag eerder. Het aandeel won 4,8 procent. In de MidKap waren bodemonderzoeker Fugro en metalenspecialist AMG erg in trek, met plussen rond de 7 procent.

Air France-KLM, dat 2,7 procent verloor, was een van de grootste dalers bij de middelgrote fondsen. De luchtvaartgroep heeft gezegd dat de protesten van de gele hesjes in Frankrijk een negatief effect hebben op de omzet. Het gaat om circa 15 miljoen euro.

Elders in Europa deden onder meer autobouwers het goed door de hoop op een doorbraak in de handelsvete. In Frankfurt won Volkswagen meer dan 2 procent. Branchegenoot Daimler klom 3 procent.

Deutsche Bank zakte juist een kleine 3 procent. De grootste Duitse bank zou de bonussen met 10 procent willen verlagen vanwege tegenvallende prestaties. In Brussel werd de handel in Proximus onderbroken. Het Belgische telecombedrijf schrapt de komende jaren 1900 banen. Tegelijkertijd is de onderneming van plan 1250 nieuwe werknemers aan te nemen.

De euro was 1,1531 dollar waard, tegen 1,1446 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen daarnaast hard omhoog. Een vat Amerikaanse olie werd 4,7 procent duurder op 52,15 dollar. Brentolie steeg 4,2 procent in prijs en kostte 61,15 dollar per vat.