Beurzen hoger na alom verwacht ECB-besluit

De Europese aandelenbeurzen zijn woensdag overwegend met winsten gesloten. Beleggers leken het alom verwachte besluit van de Europese Centrale Bank (ECB) om niet aan de rente te tornen en de daaropvolgende toelichting van ECB-president Mario Draghi hoofdzakelijk voor kennisgeving aan te nemen. Het is vooral wachten op de uitkomsten van de EU-top over de brexit.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,4 procent in de plus op 561,85 punten. De MidKap klom 0,5 procent, tot 802,62 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt en Parijs dikten tot 0,5 procent aan.

Londen eindigde de sessie een fractie lager. De EU-leiders beslissen later in Brussel of de Britten uitstel krijgen voor de brexit. De Britse premier Theresa May wil de deadline van 12 april opschuiven naar 30 juni.

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) was koploper in de AEX met een winst van 3,6 procent. Het vastgoedconcern verkoopt een kantorenpand in Parijs voor 850 miljoen euro. Telecomconcern KPN, dat zijn aandeelhouders bijpraatte tijdens de algemene jaarvergadering, steeg 2,6 procent. Met name de kwestie over het schrappen van het merk XS4ALL hield de gemoederen bezig.

Wessanen won 6,2 procent tot 11,53 euro. Het natuurvoedingsbedrijf stemde in met een overnamebod van een consortium onder leiding van de Franse investeerder PAI Partners van 11,50 euro per aandeel.

Bij de middelgrote bedrijven won Takeaway.com 0,8 procent. De maaltijdbestelsite zag in het eerste kwartaal de bestellingen op jaarbasis met 51 procent toenemen. Op de lokale markt maakte Probiodrug een koerssprong van 45 procent. Het biotechnologiebedrijf haalde met een private plaatsing in totaal 8,2 miljoen euro op.

Indivior zag in Londen bijna driekwart aan waarde verdampen. De Amerikaanse justitie beschuldigde de Britse onderneming van misleiding in het voorschrijven van zijn drugsverslavingsbehandeling en het risico op misbruik. Reckitt Benckiser, het voormalige moederbedrijf, zakte 6,5 procent.

De euro noteerde op 1,1269 dollar, tegen 1,1281 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 64,16 dollar. Brentolie klom 0,9 procent in prijs tot 71,24 dollar per vat.