Beurzen hoger na afwijzing no-dealbrexit

De Europese aandelenbeurzen stonden donderdag overwegend in het groen. Nu een no-dealbrexit van de baan lijkt hopen beleggers dat het vertrek van de Britten uit de Europese Unie zal worden uitgesteld. Op het Damrak stond RoodMicrotec onder druk na tegenvallende resultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent hoger op 542,64 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 773,24 punten. De beursgraadmeter in Parijs won 0,4 procent. Frankfurt stond 0,1 procent lager.

De Londense beurs steeg 0,5 procent. Het Britse parlement stemde woensdagavond tegen een vertrek uit de Europese Unie zonder deal. Donderdag stemt het Lagerhuis over de vraag of de brexit moet worden uitgesteld.

Grootste stijger bij de hoofdfondsen in Amsterdam was kabel- en telecomconcern Altice Europe met een winst van 1,8 procent. Chipmachinemaker ASML sloot de rij met een verlies van 0,6 procent. In de MidKap stond postbedrijf PostNL bovenaan met een plus van 1,4 procent. De chipbedrijven Besi en ASMI waren de sterkste dalers met minnen van rond 1 procent.

Op de lokale markt raakte RoodMicrotec 6,5 procent kwijt. De toeleverancier aan de chipindustrie heeft afgelopen jaar weer zwarte cijfers geschreven na een verlies een jaar eerder. De omzet viel wat lager uit dan eerder gemeld. Hunter Douglas klom 3,7 procent. De raambekleder boekte afgelopen jaar fors meer omzet en winst, mede dankzij overnames.

In Frankfurt verloor Lufthansa ruim 5 procent. De Duitse luchtvaartmaatschappij stelde zijn groeidoelstellingen naar beneden bij na de mindere prestaties afgelopen jaar. Mediabedrijf RTL Group steeg 1,1 procent na publicatie van de jaarcijfers.

De Duitse energiereus RWE, die ook met resultaten kwam, klom 0,1 procent. In Parijs zakte Casino 2,6 procent. De Franse supermarktketen gaat voor nog eens 1 miljard euro aan bezittingen in eigen land van de hand doen.

De euro stond op 1,1312 dollar, tegen 1,1305 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 58,12 dollar. Brent zakte een fractie in prijs tot 67,51 dollar per vat.