Beurzen hervatten rally, Air France-KLM wint 12 procent

De Europese aandelenbeurzen pakten vrijdag de opmars weer op na de verliesbeurt een dag eerder. De extra stimuleringsmaatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB), die donderdag al bekend werden gemaakt, vielen na enige aarzeling toch goed bij beleggers. Vooral de Europese luchtvaartaandelen waren in trek, nu steeds meer landen hun grenzen weer openen en het vliegverkeer voor de belangrijke zomermaanden wordt hervat.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1 procent hoger op 564,81 punten. De hoofdindex stevent af op een weekwinst van zo’n 6 procent. De MidKap dikte 1,3 procent aan tot 782,93 punten. De beurzen in Londen en Parijs wonnen tot 2 procent. De DAX in Frankfurt steeg 1,6 procent. De Duitse centrale bank verwacht dat de grootste economie van Europa in 2021 en 2022 flink zal herstellen van de diepe recessie door de coronacrisis.

De aandacht van beleggers ging verder uit naar het banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag verschijnt. De werkloosheid in de Verenigde Staten zal naar verwachting in mei zijn gestegen tot bijna 20 procent door de coronapandemie.

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM werd 12 procent meer waard en was de grootste stijger in de MidKap. In Londen won IAG, het moederbedrijf van British Airways en Iberia, 11 procent en prijsvechter easyJet steeg 8 procent. Vliegtuigbouwer Airbus klom 5,5 procent in Parijs.

In Frankfurt kreeg Lufthansa er 6,5 procent bij ondanks de aankondiging dat de Duitse luchtvaartreus vanaf 22 juni degradeert uit de DAX. Belangrijkste reden voor de herziening is de enorme koersval van Lufthansa als gevolg van de coronacrisis. Daardoor is de beurswaarde flink geslonken.

De grote winnaar in de AEX was winkelvastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield met een plus van dik 12 procent. De financiële bedrijven ABN AMRO, ING en Aegon profiteerden van de uitbreiding van het opkoopprogramma van obligaties door de ECB en volgden met plussen van tot 6,9 procent. Betaalbedrijf Adyen stond onderaan met een verlies van 3,6 procent. In de MidKap sloot apothekersbedrijf Fagron de rij met een min van 1,6 procent.

Holland Colours won 1 procent op de lokale markt. De maker van kleurconcentraten boekte afgelopen jaar meer omzet en winst. Vanwege de coronacrisis keert de onderneming geen dividend uit.

De euro was 1,1319 dollar waard, tegen 1,1314 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2 procent duurder op 38,15 dollar. Brentolie kostte 2,7 procent meer op 41,07 dollar.