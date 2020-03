Beurzen herstellen door stimuleringshoop

De Europese beurzen toonden dinsdag herstel na het bloedbad op de markten een dag eerder. De hoop op meer stimuleringsmaatregelen van overheden en centrale banken om de economische impact van het nieuwe coronavirus te beperken, gaf beleggers weer moed. Zo kondigde president Donald Trump aan met „verstrekkende” maatregelen te komen om de Amerikaanse economie te ondersteunen.

De AEX-index op Beursplein 5 dikte rond het middaguur 4,2 procent aan op 511,15 punten. De hoofdindex raakte maandag 7,7 procent kwijt en zakte voor het eerst sinds januari 2019 onder de 500-puntengrens. De MidKap won ook 4,2 procent, tot 771,04 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 4,3 procent. In Italië, waar de maatregelen om de coronacrisis te bestrijden werden uitgebreid tot het hele land, klom de beurs 3,2 procent. De hoofdindex in Milaan kelderde maandag 10 procent.

Alle 25 AEX-bedrijven gingen vooruit. Olie- en gasconcern Shell ging aan kop met een winst van 12 procent, na de koersval van ruim 17 procent een dag eerder. Concurrent BP won ruim 6 procent in Londen. In de MidKap steeg Basic-Fit 6,9 procent. De fitnessketen voerde zijn resultaten afgelopen jaar flink op. Volgens topman Rene Moos merkt het bedrijf nog weinig van het coronavirus.

Air France-KLM klom ruim 7 procent. De luchtvaartcombinatie vervoerde in februari bijna een kwart minder passagiers naar Azië vanwege het coronavirus. Ook op andere routes werden minder mensen vervoerd. KLM-baas Pieter Elbers waarschuwde dat de impact van het virus in maart groter is, omdat veel meer routes worden geraakt.

Deutsche Post DHL won 7 procent in Frankfurt. Het bedrijf profiteerde afgelopen jaar van kostenbesparingen bij de divisie voor post- en pakketbezorging in Duitsland en boekte fors meer winst. Voor dit jaar waarschuwde het concern wel voor de effecten van het coronavirus. In Amsterdam steeg PostNL 9 procent.

De olieprijzen veerden eveneens op na de crash van rond 25 procent op maandag. Een vat Amerikaanse olie steeg 9,9 procent in prijs tot 34,19 dollar en Brent werd 9,3 procent duurder op 37,55 dollar. De euro was 1,1346 dollar waard tegen 1,1463 dollar op een dag eerder.