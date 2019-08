Beurzen geven terrein prijs

De Europese beurzen gaven woensdag terrein prijs. Een krimp van de Duitse economie, de grootste van de eurozone, zorgde voor terughoudendheid. Beleggers namen ook wat winst na de sterke opmars een dag eerder, die werd aangewakkerd door het uitstel van de Amerikaanse importheffingen op Chinese goederen en het hervatten van de handelsgesprekken tussen de VS en China.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent in de min op 542,77 punten. De MidKap zakte 1,1 procent tot 793,21 punten. De beurzen in Londen en Parijs daalden tot 0,8 procent. De DAX in Frankfurt verloor 1 procent. De Duitse economie kromp in het tweede kwartaal met 0,1 procent. De Nederlandse economie wist het groeitempo van 0,5 procent vast te houden.

Staalconcern ArcelorMittal was de grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak met een verlies van 4,5 procent. Sterkste stijger was levensmiddelenconcern Unilever met een winst van 1 procent. In de MidKap stond bodemonderzoeker Fugro onderaan met een min van 4,1 procent. TKH Group (plus 0,9 procent) behoorde tot de schaarse stijgers. De technologiegroep zakte een dag eerder bijna 15 procent na een tegenvallend handelsbericht.

PostNL verloor 1,7 procent. Het postbedrijf krijgt van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) de ruimte om tarieven van postproducten fors te verhogen. PostNL zal naar eigen zeggen echter kiezen voor een gematigde verhoging. Bij de kleinere bedrijven daalde Heijmans 1,3 procent. Het bouwbedrijf gaat voor netbeheerder Liander ruim 1350 elektriciteitsstations moderniseren en onderhouden.

RWE klom 2 procent in Frankfurt. Het Duitse energieconcern heeft in de eerste helft van 2019 financieel beter gepresteerd dan een jaar eerder. De onderneming profiteerde van hogere prijzen voor elektriciteit, die zorgde voor meer winst bij de handelstak. Dat compenseerde de mindere productie bij de kolen- en kerncentrales.

De euro was 1,1179 dollar waard, tegen 1,1181 dollar een dag eerder. De olieprijzen vielen wat terug na de flinke opmars op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent minder op 56,43 dollar. Brentolie daalde 0,7 procent in prijs tot 60,90 dollar per vat.