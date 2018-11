Beurzen gemengd op Black Friday

De Europese aandelenbeurzen lieten vrijdag een gemengd beeld zien. Op het Damrak zette Altice Europe de daling voort na de teleurstellende handelsupdate een dag eerder. Beleggers hielden de blik vooral gericht op de Verenigde Staten, waar op deze zogenoemde Black Friday het startschot voor de belangrijke koopjesperiode voor de feestdagen wordt gegeven.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur een fractie lager op 513,91 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 691,97 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs klommen tot 0,3 procent. Op Wall Street zullen beleggers na Thanksgiving Day terugkeren voor een halve handelsdag.

Grootste stijger bij de hoofdfondsen was telecomconcern KPN met een winst van 1,8 procent. Altice Europe sloot opnieuw de rij met een verlies van 8,5 procent. Het kabel- en telecomconcern raakte donderdag al bijna 12 procent aan beurswaarde kwijt.

In de MidKap ging PostNL aan kop met een plus van 3,1 procent. De pakketbezorger gaat een drukke periode tegemoet vanwege het uit de VS overgewaaide koopjesfenomeen Black Friday. Beursintermediair Flow Traders stond onderaan met een min van 2 procent.

Bij de kleinere bedrijven kelderde voedingsmiddelenconcern Wessanen ruim 11 procent na een adviesverlaging door Berenberg. Curetis maakte een koerssprong van 14 procent. De biotechnoloog heeft positieve reacties gekregen van de Amerikaanse toezichthouder FDA voor zijn systeem bij het diagnosticeren van infecties in de onderste luchtwegen.

In Parijs klom Renault ruim 4 procent. De Japanse automaker Nissan liet in de nasleep van de kwestie van de gewipte voorzitter Carlos Ghosn weten de samenwerking met de Franse autofabrikant voort te willen zetten. Volgens persbureau Bloomberg willen de Japanners wel de aandeelhoudersstructuur tussen beide bedrijven herzien.

De Britse regionale luchtvaartmaatschappij Flybe dikte 38 procent aan in Londen door overnamespeculatie. Volgens Britse media wil Virgin Atlantic het bedrijf kopen.

De euro was 1,1366 dollar waard, tegen 1,1401 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte bijna 5 procent tot 51,95 dollar. Brentolie werd 3,1 procent goedkoper en kostte 60,67 dollar per vat.