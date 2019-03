Beurzen gemengd na afwijzing brexitdeal

De aandelenbeurs in Amsterdam ging woensdag licht vooruit. De andere Europese beurzen lieten een gemengd beeld zien waarbij de koersuitslagen beperkt bleven. Beleggers verwerkten de afwijzing door het Britse parlement van de brexitdeal van premier Theresa May. Op het Damrak ging ForFarmers in de uitverkoop na tegenvallende resultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 537,23 punten. De MidKap steeg ook 0,3 procent, tot 764,92 punten. De beursgraadmeter in Frankfurt verloor 0,1 procent. Parijs steeg 0,3 procent.

De hoofdindex in Londen bleef vlak. Het Britse Lagerhuis stemt woensdag over de vraag of de Britten zonder deal de EU moeten verlaten. Als die no-deal optie wordt afgewezen, volgt donderdag een stemming over de vraag of de regering zich moet inzetten voor uitstel van de brexit.

ForFarmers raakte ruim 8 procent kwijt bij de kleinere bedrijven. Het veevoederbedrijf blijft last houden van de lange periode van droogte afgelopen zomer en verwacht dat die problemen ook in het eerste halfjaar van 2019 op de resultaten zullen drukken. Door de tegenvallende resultaten wil ForFarmers in de kosten snijden en banen schrappen.

Grootste stijger bij de hoofdfondsen was kabel- en telecombedrijf Altice Europe met een winst van 1,2 procent. Verzekeraar Aegon en telecomconcern KPN stonden onderaan met verliezen van 0,4 procent. In de MidKap stond betaalbedrijf Adyen bovenaan met een plus van 1,7 procent. Optiekketen GrandVision sloot de rij met een min van 0,9 procent.

Sportartikelenfabrikant Adidas zakte ruim 5 procent in Frankfurt na teleurstellende resultaten. Het Duitse energieconcern E.ON daalde meer dan 1 procent na publicatie van de jaarresultaten. Concurrent Innogy won 0,1 procent. Het moederbedrijf van Essent leed vorig jaar verlies. In Madrid leverde Inditex 4,9 procent in na teleurstellende resultaten van de Spaanse eigenaar van kledingketens als Zara, Bershka en Pull & Bear.

De euro bleef ongewijzigd op 1,1292 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent tot 57,27 dollar. Brent kostte 0,4 procent meer en werd verhandeld voor 66,91 dollar per vat.