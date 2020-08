Beurzen fors omlaag door coronazorgen

De Europese aandelenbeurzen lieten vrijdag forse verliezen zien. De Britse quarantaineplicht voor reizigers uit onder meer Frankrijk en Nederland wakkerde de zorgen over een mogelijke tweede golf van het coronavirus weer aan. Vooral de luchtvaartmaatschappijen moesten het ontgelden. De aanhoudende impasse in de Verenigde Staten over de nieuwe stimuleringsmaatregelen voor de Amerikaanse economie zorgde eveneens voor terughoudendheid bij beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 leverde rond het middaguur 2 procent in tot 558,66 punten. Alle 25 hoofdfondsen stonden in het rood. De MidKap zakte 1,4 procent tot 802,11 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs raakten tot 2,2 procent kwijt.

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM verloor bijna 5 procent en was daarmee hekkensluiter in de MidKap. De budgetmaatschappijen Ryanair en easyJet zakten tot 7 procent. IAG, het moederbedrijf van British Airways en Iberia, verloor 5,8 procent en reisorganisatie TUI daalde ruim 5 procent. De Britse quarantaineplicht geldt voor reizigers uit onder meer Nederland, Aruba, Frankrijk, Monaco en Malta omdat de corona-infecties daar te hoog zijn.

Postbedrijf PostNL (plus 3,1 procent) en beursintermediair Flow Traders, die met cijfers kwam, waren de enige stijgers bij de middelgrote bedrijven. Flow Traders (plus 2,6 procent) profiteerde in het tweede kwartaal opnieuw van verhoogde handelsvolumes door onrust op de financiële markten tijdens de coronacrisis. Wel was dat voordeel aanzienlijk minder groot dan in de eerste drie maanden van het jaar, toen de grote koersval in maart voor veel extra handelsbewegingen zorgde.

In de AEX zette Aegon de daling voort en was opnieuw de grootste daler met een verlies van 4 procent. De verzekeraar raakte een dag eerder al ruim 15 procent kwijt na tegenvallende resultaten. ABN AMRO volgde op de voet met een min van 3,8 procent.

In Frankfurt dikte Hapag-Lloyd bijna 10 procent aan. De Duitse containervervoerder heeft ondanks de coronacrisis in de eerste helft van het jaar zijn winst zien stijgen, dankzij lagere brandstofprijzen en kostenbesparingen. Daimler zakte dik 1 procent. Het moederconcern van Mercedes-Benz is meer dan 2 miljard dollar kwijt aan Amerikaanse schikkingen in verband met het dieselschandaal.

De euro was 1,1781 dollar waard tegen 1,1820 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 1 procent in prijs tot 41,82 dollar. Brentolie werd ook 1 procent goedkoper, op 44,52 dollar per vat.