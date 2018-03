Beurzen flink omlaag door vrees handelsoorlog

De Europese beurzen zijn vrijdag met flinke verliezen het weekend ingegaan. Beleggers maakten zich zorgen over een mogelijke wereldwijde handelsoorlog, omdat de Amerikaanse president Donald Trump importtarieven op buitenlands staal en aluminium heeft aangekondigd.

De AEX-index in Amsterdam eindigde 2,1 procent in het rood, op 518,72 punten. De MidKap zakte ook 2,1 procent, tot 794,92 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs raakten tot 2,4 procent kwijt. De hoofdindex in Milaan, waar ook met een schuin oog werd gelet op de Italiaanse verkiezingen van aanstaande zondag, daalde eveneens meer dan 2 procent.

De Verenigde Staten gaan vanaf volgende week een importheffing opleggen van 25 procent voor buitenlands staal en van 10 procent voor aluminium. De stap kan leiden tot tegenmaatregelen van China en de EU.

Staalproducent ArcelorMittal en roestvrijstaalmaker Aperam behoorden tot de sterkere dalers in Amsterdam, met minnen van 3,7 en 2,3 procent. Baggeraar Boskalis ging evenwel het hardst onderuit in de AEX, met een verlies van 4,5 procent. Gemalto, dat met cijfers kwam, was de enige winnaar in de hoofdindex op het Damrak. De digitaal beveiliger won 0,5 procent.

De Duitse staalfabrikanten ThyssenKrupp en Salzgitter daalden in Franfurt verder met ruim 4 en dik 5 procent. Ook Europese automakers, die grote afnemers zijn van staal en aluminium, stonden onder druk. In Milaan leverde Fiat Chrysler zelfs bijna 6 procent in. Vliegtuigbouwer Airbus (min 3 procent) werd in Parijs eveneens lager gezet.

Op het Damrak verwerkten beleggers daarnaast de resultaten van distributeur IMCD, automatiseerder ICT en beddenverkoper Beter Bed. Die konden beleggers niet echte bekoren en hun aandelen leverden respectievelijk ruim 1, dik 3 en bijna 10 procent aan waarde in.

In Helsinki kreeg Rovio, bekend van het populaire spelletje Angry Birds, opnieuw een rake klap. Rovio kondigde aan dat het hoofd op het gebied van games bij de onderneming met onmiddellijke ingang vertrekt. Het aandeel ging meer dan 9 procent onderuit.

De euro was 1,2318 dollar waard, tegen 1,2216 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie won 0,2 procent in prijs tot 61,11 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 64,08 dollar per vat.

