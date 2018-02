Beurzen Europa verder omhoog na cijferstroom

De AEX-index op de beurs in Amsterdam is donderdag wederom met winst de handel uitgegaan, na een flinke cijferstroom. Op het Damrak kwamen veel bedrijven met resultaten, waaronder verzekeraars Aegon en NN Group, ingenieursbureau Arcadis en informatieleverancier RELX. Ook de andere graadmeters in Europa zaten in de lift, nadat grote bedrijven als Airbus en Nestlé een kijkje in de boeken hadden gegeven.

De AEX sloot 0,4 procent hoger op 527,57 punten. De MidKap klom 0,9 procent tot 805,46 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,1 procent.

Bij de hoofdfondsen in Amsterdam deed Aegon het goed, met een winst van 2,2 procent. De verzekeraar verwacht in de toekomst flink te gaan profiteren van de belastinghervorming in de Verenigde Staten. Koploper in de AEX was evenwel speciaalchemiebedrijf DSM dat 3,9 procent won.

De resultaten van Aegons branchegenoot NN Group vielen niet zo in goede aarde. Het aandeel zakte 1,7 procent en was daarmee de sterkste daler in de lijst. RELX, dat 2017 afsloot met de hoogste omzet ooit, won op de beurs 1 procent.

In de MidKap was Arcadis een van de sterkste stijgers met een plus van 4 procent. Het advies- en ingenieursbureau zette vorig jaar een hogere winst in de boeken en verwacht dat de winstgevendheid dit jaar verder verbetert. Chipbedrijf Besi, dat de omzet en orderontvangst op kwartaalbasis zag dalen, zakte juist 3 procent. Bij de kleinere fondsen was Ordina in trek na cijfers. De ICT-dienstverlener won bijna 11 procent.

Buiten Nederland was vliegtuigbouwer Airbus een positieve uitschieter. Het concern zag de winst vorig jaar fors zag stijgen en klom ruim 10 procent in Parijs. Nestlé daalde in Zürich daarentegen bijna 3 procent. Zwakke verkopen in het vierde kwartaal hebben ervoor gezorgd dat de groei van voedingsreus vorig jaar tegenviel.

De euro was 1,2489 dollar waard, tegen 1,2414 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse ruwe olie zakte 0,3 procent tot 60,45 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent minder op 63,87 dollar per vat.