Beurzen Europa sluiten met winst

De Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag met overwegend kleine winsten gesloten. Beleggers verwerkten het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat beter uitviel dan verwacht en de oproep van de Amerikaanse president Donald Trump voor een renteverlaging door de Federal Reserve. Daarnaast bleef de blik gericht op de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China en de brexitperikelen.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,2 procent hoger op 562,58 punten. De MidKap won 1 procent tot 804,25 punten. Parijs en Frankfurt stegen 0,2 procent.

De Londense FTSE ging 0,8 procent vooruit. De Britse premier Theresa May vraagt de Europese Unie om brexit-uitstel tot uiterlijk 30 juni. Ook treft Londen voorbereidingen om deel te nemen aan de Europese parlementsverkiezingen in mei.

Koploper in de AEX was uitzender Randstad met een plus van 1,6 procent. Tankopslagbedrijf Vopak won 0,9 procent dankzij adviesverhogingen door KBC Securities en Equita. Ook zei Vopak zijn terminals in Amsterdam, Hamburg en het Spaanse Algeciras te verkopen aan First State Investments. Verzekeraar NN Group stond onderaan met een min van 1,3 procent.

In de MidKap was Takeaway de grootste stijger met een winst van 5,6 procent. Maaltijdbezorgbedrijf Delivery Hero liet weten de aandelen Takeaway.com, die het in handen kreeg na de recente verkoop van zijn Duitse activiteiten aan het Nederlandse bedrijf, in de markt te zetten. Optiekbedrijf GrandVision was hekkensluiter bij de middelgrote fondsen met een verlies van 0,9 procent.

In Stockholm ging de koers van Swedbank licht omlaag. Voorzitter Lars Idermark van de Zweedse bank treedt per direct terug. De bank staat al geruime tijd onder druk door onderzoeken naar mogelijk witwassen via het financiële concern. Eerder werd topvrouw Birgitte Bonnesen al de laan uitgestuurd.

De euro was 1,1217 dollar waard, tegen 1,1220 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1 procent tot 62,69 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 69,94 dollar per vat.