Beurzen Europa hoger door handelshoop

De Europese aandelenbeurzen zijn maandag op de eerste handelsdag van juli met mooie koerswinsten gesloten. Het nieuws dat de Verenigde Staten en China weer willen onderhandelen over een oplossing van het handelsconflict tussen de twee economische grootmachten zorgde voor opluchting op de wereldwijde beursvloeren.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde aan het slot 1,2 procent in de plus op 568,27 punten. De MidKap won 1,4 procent tot 806,59 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 1 procent.

Vooral bedrijven die gevoelig zijn voor de handelsperikelen waren in trek. Ook de chipbedrijven werden opgepikt, na opheffing van de Amerikaanse blokkade van de Chinese telecomreus Huawei. Chipmachinemaker ASML en verzekeraar Aegon voerden de stijgers aan in de AEX met winsten van 3,1 procent. Betaalbedrijf Adyen sloot de rij met een verlies van 1,9 procent.

In de MidKap was ASMI een flinke winnaar met een plus van 5,6 procent. De toeleverancier aan de chipindustrie krijgt 115 miljoen dollar van concurrent Kokusai Electric als onderdeel van een schikking van een patentenconflict. Berichten dat het Amerikaanse Applied Materials het Japanse Kokusai wil kopen zorgde tevens voor overnamespeculatie in de sector. Chipdienstverlener Besi ging bijna 6 procent vooruit bij de middelgrote fondsen.

Kiadis Pharma raakte ruim 26 procent aan beurswaarde kwijt. Het biotechnologiebedrijf rekent op vertraging voor het oordeel over een belangrijk middel van het bedrijf door het Europees medicijnagentschap EMA. Daardoor loopt de geplande marktintroductie van het middel voor gebruik bij beenmergtransplantaties bij leukemiepatiënten vertraging op.

Esperite kelderde meer dan 12 procent op de lokale markt. Het stamcelbedrijf leed in de eerste zes maanden van vorig jaar een flink verlies. De cijfers werden met een flinke vertraging geleverd. Dat kwam omdat boekenonderzoek rond de mogelijke verkoop van onderdeel Cryo-Save veel aandacht opeiste.

Oliekartel OPEC verlengt de productiebeperkingen met negen maanden na een bijeenkomst in Wenen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 58,73 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 64,87 dollar per vat. De euro was 1,1306 dollar waard, tegen 1,1377 dollar op vrijdag.