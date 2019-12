Beurzen doen stapje terug na rally

De Europese beurzen stonden dinsdag in het rood. Beleggers namen gas terug na de recente rally die volgde op de onlangs aangekondigde handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China. Op het Damrak ging het aandeel Unilever in de uitverkoop na een omzetalarm van het levensmiddelenconcern.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent in de min op 607,31 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 904,76 punten. Parijs en Frankfurt verloren tot 0,8 procent. De Londense FTSE-index stond 0,1 procent lager.

Unilever was de grootste daler bij de Amsterdamse hoofdfondsen met een verlies van bijna 6 procent. Het levensmiddelenconcern verwacht het doel van een omzetgroei van 3 tot 5 procent dit jaar niet meer te kunnen halen door moeilijke marktomstandigheden. Biotechnoloog Galapagos zakte 1,2 procent na een adviesverlaging door Morgan Stanley. Olie- en gasconcern Shell voerde de stijgers aan met een winst van 1,2 procent.

In de MidKap stond Arcadis onderaan met een min van bijna 2 procent. Het advies- en ingenieursbureau stopt met investeringen in een Braziliaans samenwerkingsverband voor duurzaam gas. Op dit project, ALEN genaamd, schreef Arcadis eerder al tientallen miljoenen euro’s af. Het bedrijf treft nu een voorziening van 85 miljoen euro.

Metalenspecialist AMG was koploper bij de middelgrote bedrijven met een plus van 2,7 procent. Boskalis klom 0,5 procent. De baggeraar heeft twee contracten gekregen in Taiwan en Denemarken met een gezamenlijke waarde van circa 85 miljoen euro.

Funderingsspecialist Sif verloor 2,5 procent bij de kleinere bedrijven ondanks een Franse opdracht. Prosus klom 1,8 procent op de lokale markt. De techinvesteerder wordt opgenomen in de S&P Europe 350-index. In Parijs won vliegtuigbouwer Airbus 0,4 procent. Concurrent Boeing stopt in januari met de productie van het toestel 737 MAX. Het toestel mag niet meer vliegen na twee crashes.

De euro was 1,1155 dollar waard tegen 1,1143 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 60,16 dollar. Brentolie steeg 0,1 procent in prijs tot 65,40 dollar per vat.