Beurzen doen stapje terug

De hoofdindex van de beurs in Amsterdam deed donderdag een stapje terug. Ook de andere Europese beurzen eindigden licht het rood. Het enigszins negatieve sentiment op de beursvloeren werd veroorzaakt door de vrees dat de steun van Washington voor de demonstranten in Hongkong de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en China over een handelsakkoord onder druk zet.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,1 procent lager op 597,87 punten. De MidKap toonde een plusje van 0,2 procent op 884,11 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 0,3 procent. De Amerikaanse beurzen blijven donderdag dicht vanwege Thanksgiving Day.