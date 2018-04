Beurzen dicht op tweede paasdag

De Europese aandelenbeurzen zijn maandag, tweede paasdag, gesloten. Ook op Goede Vrijdag was er in Europa al geen beurshandel. Toen waren ook de beurzen in de Verenigde Staten gesloten. Op Wall Street wordt maandag wel gehandeld.

De AEX-index in Amsterdam eindigde donderdag 0,5 procent in de plus op 529,52 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 781,44 punten. Londen en Parijs kregen er tot 0,7 procent bij, Frankfurt ging 1,3 procent vooruit.

De euro was maandagochtend 1,2315 dollar waard, tegen 1,2311 dollar op vrijdag.