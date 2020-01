Beurzen China en VK werken nog steeds samen

De beurzen in Shanghai en Londen werken nog steeds samen bij beursnotering. Van een onderbreking is geen sprake, aldus de Chinese markttoezichthouder CSRC in een reactie op berichten in de media dat Peking de samenwerking zou hebben opgeschort.

Eerder werd op basis van ingewijden gemeld dat de Chinese overheid de samenwerking tijdelijk zou staken. De houding van Groot-Brittannië ten aanzien van de protesten in Hongkong schoot naar verluidt de Chinezen in het verkeerde keelgat.

De beursbedrijven hebben via het project Shanghai-London Stock Connect sinds vorig jaar een samenwerking. Die biedt de mogelijkheid voor Chinese bedrijven om een dubbele notering in Londen te hebben, terwijl investeerders in het Chinese vasteland toegang krijgen tot Britse beursgenoteerde ondernemingen. De samenwerking was bedoeld als een manier om de economische banden tussen Groot-Brittannië en China aan te halen. Ook werden zo de financiële markten in China verder geopend voor buitenlandse beleggers.