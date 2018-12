Beurzen breiden winsten verder uit

De Europese beurzen wisten woensdag de winsten verder uit te breiden na het herstel een dag eerder. De stemming werd gesteund door opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump, die stelde optimistisch te zijn over de kansen op een handelsdeal met China. Verder ging de aandacht uit naar de ontwikkelingen rond de brexit.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,4 procent hoger op 507,96 punten. De MidKap won 1 procent tot 662,52 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs dikten tot 1,8 procent aan.

De hoofdindex in Londen steeg 1,1 procent. De Britse Conservatieve partij stemt woensdag over een motie van wantrouwen tegen de Britse premier Theresa May. Aanleiding voor de vertrouwensstemming is het akkoord dat May met de EU sloot over de brexit.

Bijna alle hoofdfondsen op het Damrak gingen vooruit. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield was koploper met een winst van 2,7 procent. ASML won 1,7 procent. Kredietbeoordelaar Moody’s verhoogde zijn beoordeling over de kredietwaardigheid van de chipmachinemaker.

Ahold Delhaize steeg ruim 2 procent. Albert Heijn (AH) gaat zijn supermarkten rigoureus aanpakken om meer plaats te maken voor eethoeken en servicepunten voor snelle thuisbezorging, meldde Het Financieele Dagblad (FD).

In de MidKap won WDP 2,1 procent. Het vastgoedconcern heeft een overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling en verhuur van logistiek vastgoed in Boekarest, voor de Franse retailer Auchan. Air France-KLM klom 1,4 procent. Volgens de Franse radiozender Europe1 wordt Anne Rigail de nieuwe baas van luchtvaartmaatschappij Air France.

In Brussel vielen de resultaten van Colruyt (plus 5,1 procent) in goede aarde. Het Belgische supermarktconcern boekte in de eerste jaarhelft meer omzet en winst. Inditex zakte in Madrid 5 procent na teleurstellende cijfers van de Spaanse eigenaar van kledingketens als Zara, Bershka en Pull & Bear. In Londen werd modemerk Superdry ruim een derde lager gezet na een winstwaarschuwing.

De euro was 1,1333 dollar waard, tegen 1,1316 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,8 procent in prijs tot 52,59 dollar. Brentolie werd 1,6 procent duurder op 61,14 dollar per vat.