Beurzen blijven voorzichtig door virusvrees

De Amsterdamse aandelenbeurs ging dinsdag licht vooruit. Ook de meeste andere Europese beurzen krabbelden iets op na de zware verliezen een dag eerder. Beleggers gingen voorzichtig op zoek naar koopjes onder de zwaar afgestrafte aandelen. De verspreiding van het nieuwe coronavirus in landen buiten China bleef echter zorgen voor terughoudendheid.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de plus op 594,33 punten. De MidKap won ook 0,2 procent, tot 921,94 punten. Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 0,2 procent. De hoofdindex in Milaan leverde de openingswinst in en daalde 0,3 procent. De Italiaanse beurs kelderde maandag ruim 5 procent door de virusuitbraak in het land.

Biotechnologiebedrijf Galapagos voerde de stijgers aan bij de AEX-fondsen met een winst van 3,7 procent. Philips stond onderaan met een verlies van 0,9 procent. Het zorgtechnologieconcern waarschuwde voor een negatief effect op de resultaten in het eerste kwartaal, als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. De onderneming kan nog geen specifiek bedrag geven.

In de MidKap ging OCI aan kop met een plus van 6,8 procent. De kunstmestproducent verkocht afgelopen kwartaal meer van zijn producten, maar wel tegen lagere prijzen. De omzet en het bedrijfsresultaat vielen mede daardoor lager uit. De onderneming overweegt verder een gedeeltelijke verkoop van zijn methanol-activiteiten. Hekkensluiter was beursintermediair Flow Traders met een min van 2 procent.

De Europese luchtvaartmaatschappijen gingen overwegend vooruit na de forse koersverliezen een dag eerder. De budgetmaatschappijen Ryanair en easyJet stegen 1,6 en 2,8 procent. In Amsterdam daalde Air France-KLM 0,1 procent en Lufthansa won 0,3 procent in Frankfurt. IAG, de eigenaar van British Airways en Iberia, steeg 2,3 procent in Londen.

De euro was 1,0863 dollar waard tegen 1,0856 dollar een dag eerder. De olieprijzen toonden wat herstel na de forse daling op maandag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 51,45 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 56,47 dollar per vat.