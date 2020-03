Beurzen blijven onrustig na steunmaatregelen ECB

De Europese aandelenbeurzen zagen donderdag een groot deel van de eerdere winsten weer verdampen. Beleggers verwerkten de nieuwe maatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB) om de economische pijn van de coronapandemie in de eurozone te verzachten. De stemming bleef echter voorzichtig door de grote onzekerheid over de impact en de duur van de virusuitbraak.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent lager op 403,26 punten. De MidKap zakte 2,9 procent tot 553,98 punten. Londen verloor 0,9 procent en Frankfurt daalde 1 procent. Parijs won 0,6 procent en Milaan klom 1,6 procent. In Frankrijk, België, Italië en Spanje geldt een verbod op shortselling, waarmee wordt gespeculeerd op koersdalingen.

De ECB ontvouwde na noodoverleg een extra opkoopprogramma van obligaties ter waarde van 750 miljard euro. Centralebankpresident Christine Lagarde benadrukte dat er bij de ECB „geen limiet” is als het gaat om de toewijding aan de euro en dat de centralebankiers alles zullen doen wat nodig is binnen de mogelijkheden van hun mandaat. Lagarde kwam vorige week ook al met een steunpakket. Op de financiële markten werd dat optreden echter met weinig enthousiasme ontvangen.

In de AEX ging verzekeraar Aegon (plus 9,6 procent) aan kop. Unibail-Rodamco-Westfield klom 5,9 procent. Het winkelvastgoedfonds heeft voorzorgsmaatregelen genomen om zijn liquiditeit te kunnen waarborgen tijdens de coronacrisis. Veel winkelcentra van de investeerder zijn dicht vanwege de virusuitbraak. Industrieel toeleverancier Aalberts sloot de rij met een verlies van 7 procent.

Air France-KLM won 5 procent in de MidKap. Luchtvaartmaatschappij KLM kan tijdens de coronacrisis haar personeel behouden en de lonen doorbetalen dankzij de steunmaatregelen van het kabinet. Concurrent Lufthansa steeg 7,5 procent in Frankfurt. De Duitse luchtvaartmaatschappij verwacht circa 700 van zijn 763 toestellen aan de grond te houden vanwege de virusuitbraak.

Basic-Fit leverde 10 procent in. De sportscholen van de fitnessketen zijn gesloten vanwege het coronavirus. Roestvrijstaalproducent Aperam (min 1,8 procent) kondigde aan een aantal Europese productielijnen te sluiten in verband met de virusuitbraak.

De olieprijzen veerden op van de laagste niveaus in jaren. Een vat Amerikaanse olie kostte 9,8 procent meer op 22,34 dollar. Brentolie werd 5 procent duurder op 26,12 dollar per vat. De euro was 1,0801 dollar waard, tegen 1,0814 dollar een dag eerder.