Beurzen blijven dicht bij huis

De Amsterdamse aandelenbeurs bleef maandag dicht bij huis. Ook de andere Europese beurzen lieten weinig beweging zien. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van de uitkomsten van de handelsonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en China, die deze week in Washington worden voortgezet. Ook kan geen richting worden ontleend aan Wall Street, dat dicht blijft vanwege President’s Day.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel vrijwel vlak op 539,61 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 747,14 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Londen verloren tot 0,2 procent. Parijs steeg een fractie.

Grootste stijger bij de hoofdfondsen was kabel- en telecombedrijf Altice Europe met een winst van 2,1 procent. Informatieleverancier RELX, die later in de week met cijfers komt, sloot de rij met een verlies van 0,8 procent.

In de MidKap ging metalenspecialist AMG aan kop met een plus van 3 procent. Air France-KLM, dat woensdag met resultaten komt, stond onderaan met een min van 0,8 procent. Volgens de Franse krant La Tribune kan KLM-baas Pieter Elbers mogelijk aanblijven als president-directeur van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Andere media halen bronnen aan die benadrukken dat er nog geen akkoord is.

Bij de kleinere bedrijven dikte Kiadis Pharma 6,5 procent aan. Het biotechnologiebedrijf houdt op 29 maart een buitengewone aandeelhoudersvergadering. Op de agenda staat onder meer een voorstel voor het optuigen van een beschermingsconstructie tegen overnames.

Stern Groep won 3,8 procent. Het autobedrijf is in exclusieve onderhandelingen met leasemaatschappij ALD Automotive Nederland over de verkoop van aandelen in SternLease.

RB (Reckitt Benckiser) steeg 1,8 procent in Londen na beter dan verwachte omzetcijfers. De Britse fabrikant van medicatie en schoonmaakmiddelen deed afgelopen kwartaal vooral goede zaken met zijn gezondheidstak.

De euro was 1,1296 dollar waard, tegen 1,1270 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,1 procent tot 56,18 dollar. Brent werd 0,7 procent duurder op 66,66 dollar per vat.