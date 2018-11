Beurzen blijven dicht bij huis

De aandelenbeurs in Amsterdam stond maandag in de vroege handel licht hoger. Ook de andere graadmeters in Europa lieten een nagenoeg vlak beeld zien. Veel aandacht gaat uit naar de internationale politiek, nu de hoop op een snelle handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China lijkt te zijn weggeëbd. Ook gaan Amerikaanse sancties tegen olieland Iran in. Op het Damrak stonden Vopak en PostNL in de schijnwerpers na kwartaalcijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 toonde kort na de openingsbel een kleine plus van 0,1 procent op 522,16 punten. De MidKap noteerde vlak op 752,59 punten. Frankfurt won 0,1 procent, Parijs stond onveranderd en Londen daalde 0,1 procent.

Vopak zag in de voorbije verslagperiode zowel de omzet als winst dalen. Het tankopslagbedrijf verwacht dit jaar nog last te houden van ongunstige wisselkoersen, maar denkt volgend jaar een hoger bedrijfsresultaat te kunnen overleggen. Het aandeel Vopak stond met afstand bovenaan in de hoofdindex, met een plus van 4 procent.

PostNL dikte bij de middelgrote fondsen 3,7 procent aan. Het post- en pakketbedrijf liet in zijn kwartaalbericht het inmiddels bekende beeld van dalende postvolumes en gegroeide pakketbezorging zien, wat tot een hogere omzet van 638 miljoen euro leidde. De winst viel lager uit.