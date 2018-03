Beurzen Azië overwegend hoger

De aandelenbeurzen in het Verre Oosten stonden woensdag overwegend in de plus. De handel verliep relatief rustig aangezien de belangrijke financiële markt in Tokio gesloten bleef vanwege een nationale feestdag. Beleggers keken verder uit naar de uitkomsten van de rentevergadering van de Amerikaanse centrale bank, die later op de dag naar buiten komen.

De Hang Seng-index in Hongkong koerste tussentijds 1 procent hoger. Tencent, een zwaargewicht in de index, klom 1,3 procent voorafgaand aan de publicatie van de resultaten. Ook neemt het Chinese technologiebedrijf een belang van 5 procent in de Franse computerspelletjesmaker Ubisoft. Verzekeraar Ping An Insurance won 0,3 procent dankzij beter dan verwachte jaarcijfers. Het Chinese autobedrijf Geely, moeder van Volvo, meldde resultaten en verloor ruim 3 procent in Hongkong.

De beurs in Shanghai dikte 0,4 procent aan. De All Ordinaries in Sydney ging 0,2 procent omhoog en de Kospi in Seoul kreeg er 0,1 procent bij.