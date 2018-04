Beurzen Azië licht in min

De beurzen in Azië zijn maandag met een kleine min aan april begonnen. In Hongkong en Sydney bleven de beurzen dicht vanwege Pasen, maar in bijvoorbeeld Tokio, Seoul en Shanghai werd wel gehandeld. China voerde importheffingen in op 128 Amerikaanse importproducten zoals varkensvlees en wijn. Daarmee reageerde het land op de Amerikaanse importheffingen op aluminium en staal.

Beleggers verwerkten verder de Japanse en Chinese industriële inkoopmanagersindexen. Beide kwamen in maart lager uit dan de voorgaande maand.

De Nikkei in Tokio sloot 0,3 procent in de min op 21.388,58 punten. Uitzender Out-Sourcing (OSI) verloor 0,8 procent. Het bedrijf nam vrijdag een meerderheidsbelang in het Nederlandse OTTO Work Force. Achtbanenmaker Sansei Technologies maakte een forse koerssprong (plus 16,7 procent) na de overname van de Nederlandse branchegenoot Vekoma Rides.

In Korea sloot de Kospi vrijwel vlak. Maker van bouwvoertuigen en generatoren Doosan Infracore werd door beleggers 12 procent lager gezet. Investeerders zijn een rechtszaak begonnen tegen het bedrijf om meer geld terug te krijgen na de mislukte poging een Chinees dochterbedrijf van de hand te doen. Ook Doosan Heavy (min 3,1 procent) en Doosan Corporation (min 4,2 procent) kregen klappen.

De Chinese webwinkelgigant Alibaba heeft de resterende 57 procent van de aandelen in maaltijdbezorger Ele.me gekocht. Daarbij kocht het onder meer de Chinese zoekmachine Baidu uit. De deal gaat uit van een totale waarde voor Ele.me van 9,5 miljard dollar (7,7 miljard euro).