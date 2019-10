Beurzen Azië hoger na handelsdeal

De Aziatische aandelenbeurzen gingen maandag vooruit. Beleggers reageerden opgelucht op de gedeeltelijke handelsdeal die de Verenigde Staten en China afgelopen vrijdag wisten te sluiten. Ook de positieve ontwikkelingen aan het brexitfront zorgden voor enig optimisme. In Japan was de beurs gesloten vanwege een nationale vrije dag.

De Amerikaanse president Donald Donald Trump sprak vrijdag over een „omvangrijke fase 1-deal” na een ontmoeting met de Chinese vicepremier Liu He. Onder meer intellectueel eigendom, financiële diensten en landbouwgoederen zijn in het akkoord opgenomen. Door de deal is de aangekondigde verhoging van importheffingen op 250 miljard dollar aan Chinese goederen, die dinsdag in zou gaan, van tafel.

De beurs in Shanghai dikte tussentijds 1,2 procent aan. Het optimisme over het gedeeltelijke handelsakkoord, dat formeel nog moet worden ondertekend door beide partijen, werd enigszins getemperd door tegenvallende Chinese handelscijfers. Zowel de Chinese export als import lieten in september een sterker dan verwachte daling zien.

De Hang Seng-index in Hongkong klom 0,9 procent. In Seoul won de Kospi 1,2 procent onder aanvoering van de Zuid-Koreaanse chipmakers SK Hynix en Samsung. De All Ordinaries in Sydney steeg 0,5 procent dankzij koerswinsten onder de grote Australische banken.