Beurzen Azië flink in de plus

De aandelenbeurzen in Azië zijn maandag met behoorlijke winsten begonnen aan de nieuwe handelsweek. Het sentiment werd gesteund door de fors hogere slotstanden op Wall Street op vrijdag dankzij het beter dan verwachte Amerikaanse banenrapport. De angst voor een wereldwijde handelsoorlog door de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium verdween even naar de achtergrond.

De Nikkei-index in Tokio eindigde met een winst van 1,7 procent op 21.824,03 punten. De Japanse autofabrikanten Toyota en Honda gingen tot 3,2 procent vooruit. Machinebouwer Komatsu liet een koerswinst van 2,6 procent zien.

In Hongkong stond de Hang Seng tussentijds 1,5 procent in het groen. De Kospi in Seoul tekende een plus van 1,1 procent op en de All Ordinaries in Sydney steeg 0,6 procent.