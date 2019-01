Beurzen Azië beginnen lager aan 2019

De aandelenbeurzen in het Verre Oosten gingen woensdag flink omlaag. Beleggers bleven voorzichtig op de eerste handelsdag van het nieuwe jaar, na de flinke verliezen in 2018. Een tegenvallend Chinees industriecijfer wakkerde de bezorgdheid aan over de impact die de handelsoorlog met de Verenigde Staten heeft op de economie van het land.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 1,3 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong raakte 2,8 procent kwijt. Uit cijfers van mediabedrijf Caixin en marktonderzoeker Markit bleek dat de bedrijvigheid in de Chinese industrie in december voor het eerst sinds mei 2017 is gekrompen. Economen hadden gerekend op een nipte groei.

In Seoul leverde de Kospi 1,6 procent in en de All Ordinaries in Sydney eindigde de eerste handelssessie van 2019 met een verlies van 1,6 procent. In Tokio is de beurs woensdag en donderdag gesloten vanwege nationale feestdagen.